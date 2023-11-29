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تكنولوجيا وعلوم

كوريا الجنوبية: تم تأجيل إطلاق أول قمر تجسس صناعي بسبب الظروف الجوية

Lebanon 24
29-11-2023 | 01:30
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أجلّ الجيش الكوري الجنوبي إطلاق أول قمر تجسس صناعي له لمدة يومين بسبب الظروف الجوية.

 

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، امس، أنه "كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي للتجسس العسكري يوم 30 تشرين الثاني الجاري في قاعدة (فاندنبرغ) الجوية في كاليفورنيا الأمريكية، لكن تم تأجيل الموعد إلى يوم 2 كانون الأول المقبل بسبب الظروف الجوية المحلية، وقد يتم تعديل الموعد مرة أخرى وفقا للظروف المحلية". 

 

ومنذ بداية العقد الثاني من القرن الحالي، يعمل الجيش الكوري الجنوبي على "مشروع 425" الذي يهدف إلى الحصول على قمر صناعي للتجسس العسكري قادر على جمع معلومات فيديو - في كل الأحوال الجوية - عن شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها. (وكالات)

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