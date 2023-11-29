أول رحلة جوية تعمل بالوقود البيئي تقلع من المملكة المتحدة

إذا كنت تتخلص من زيت الطهي المستعمل فقد تغير رأيك في هذا العادة، إذ أن المادة عديمة الفائدة من وجهة نظرك ربما تحمل قيمة كبيرة في المستقبل القريب، لكن بعيدا تماما عن المطبخ.

فلأول مرة، ستحلق طائرة تجارية طويلة المدى عبر المحيط الأطلسي من لندن إلى نيويورك باستخدام وقود طيران مستدام بنسبة 100 بالمئة، يتكون بشكل أساسي من زيت الطهي المستعمل والمنتجات النباتية.

وتشكل أسترات وأحماض دهنية معالجة مستخلصة من زيت الطهي المستعمل، نسبة 88 بالمئة من الوقود المستخدم في الرحلة.

تبدو الفكرة براقة للغاية، لكن تكلفة تحضير مثل هذا الوقود قد تجعل الشركات المنتجة تعيد حساباتها.

فالوقود المستدام يصنع حاليا بكميات صغيرة فقط، إذ تبلغ تكلفته ما بين 3 إلى 5 أضعاف تكلفة وقود الطائرات العادي، لذلك لا تحبذ الحكومة البريطانية استخدامه لتشغيل الطائرات.

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وقالت هولي بويد بولاند، نائبة رئيس تطوير الشركات في شركة طيران "فيرجن أتلانتيك" البريطانية، لشبكة "سكاي نيوز": "هذه ليست رحلة خالية من الانبعاثات، لكنها تثبت بالتأكيد أن لدينا أدوات هائلة وفرصا كبيرة لخفض الكربون بشكل ملموس".