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تكنولوجيا وعلوم

سلسلة هواتف Realme.. تقنيات تصويرية مبهرة

Lebanon 24
29-11-2023 | 03:40
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تستعد Realme لإطلاق هاتفها الجديد المجهز بتقنيات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد الذكية.

 

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Realme GT5 Pro سيحصل على هيكل متين مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (161.6/75.1/9.2) ملم، وزنه 220 غ.

 

وشاشته ستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، معدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

 

سيعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Realme UI 5.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعاتها إلى 1 تيرابايت.

 
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أما الكاميرا الأساسية له ستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بدقة 32 ميغابيكسل.

 

وسيحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5260 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

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