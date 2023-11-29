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تكنولوجيا وعلوم

شركة XPeng الصينية تستعرض "سياراتها الطائرة"

Lebanon 24
29-11-2023 | 04:30
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استعرضت شركة XPeng الصينية خلال مشاركتها في معرض (CISCE) في بكين، نموذجا أوليا لمركبتها الطائرة الكهربائية.

 

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مركبة XPeng Voyager X2 مجهزة بمقعدين للركاب، ويبلغ وزنها 560 كلغ.

 
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ويمكن لهذه المركبة التحليق لعلو 1 كلم فوق سطح الأرض، والطيران بسرعة 130 كلم/سا، وبطارياتها تمكنها من البقاء في الهواء لمدة 35 دقيقة.

 

يقام معرض China International Supply Chain Expo (CISCE) لأول مرة في الصين، وتشارك فيه 515 شركة صينية وعالمية، وتنقسم مساحاته لعرض أشياء مختلفة مرتبطة بالتكنولوجيا، والتقنيات الصديقة للبيئة، والطاقة، والزراعة وأنماط الحياة الصحية.

 

ويضم المعرض أجنحة لشركات من عدة دول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وألمانيا وفيتنام وتايلاند والبرازيل وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمجر وتركيا وغيرها. (وكالات)

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