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تكنولوجيا وعلوم

ناسا تكشف عن منظر جديد لأفق المريخ

Lebanon 24
29-11-2023 | 08:20
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التقطت مركبة الفضاء Odyssey التابعة لناسا صورة جديدة لأفق المريخ أثناء دورانها حول الكوكب، من ارتفاع حوالي 400 كيلومتر.

وتعد الصورة إنجازا استغرق تنسيقه أشهرا، ويقول العلماء إنها ستسمح لهم بمقارنة المريخ بالأرض من خلال النظر إلى صور مماثلة ملتقطة من محطة الفضاء الدولية.

ويقول عالم الفلك جوناثان هيل، من جامعة ولاية أريزونا: "إذا كان هناك رواد فضاء في مدار حول المريخ، فهذا هو المنظور الذي سيكون لديهم. لم يسبق لأي مركبة فضائية مريخية أن حصلت على هذا النوع من الرؤية من قبل".
 
وتم التقاط الصورة باستخدام نظام التصوير بالانبعاث الحراري الخاص بـ Odyssey، أو THEMIS. (روسيا اليوم) 
 
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