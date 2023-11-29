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تكنولوجيا وعلوم

"روس كوسموس" تنشر صورة من الفضاء لأكبر جبل جليدي في العالم

Lebanon 24
29-11-2023 | 10:30
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نشرت وكالة "روس كوسموس" صورة التقطتها الأقمار الصناعية، يمكن من خلالها رؤية حركة أكبر جبل جليدي في العالم A23a من بحر ويديل إلى بحر سكوتيا، حيث قد ينهار قريبا.

تم التقاط الصورة بواسطة القمر الصناعي الروسي للأرصاد الجوية والمائية Meteor-M، وتُظهر اللقطات الموجودة على موقع "روس كوسموس" مغادرة A23a بحر ويديل ودخوله إلى المياه المفتوحة للمحيط الجنوبي.
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وتبعا للمعلومات التي أوردتها "روس كوسموس" فإن الجبل الجليدي العملاق سيقطع خلال شهر من حركته مسافة 150 كلم.

وكان علماء من معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسي قد ذكروا مؤخرا أن أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، وصل إلى المياه الصافية للمحيط الجنوبي، والشهر المقبل سيصل إلى بحر سكوتيا، حيث من المتوقع أن يذوب وينتهي وجوده تحت تأثير الرياح والأمواج ومياه المحيط الدافئة. (روسيا اليوم) 
 
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