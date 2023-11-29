ناسا تحذر: عاصفة قد تضرب الأرض وتؤثر على نظام "جي بي إس"

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حذرت وكالة "ناسا" الأميركية وخبراء الطقس، من أن عاصفة شمسية جديدة قد تضرب الأرض في 30 الشهر القادم، مما سيؤدي إلى انقطاع إشارات الراديو ونظام "جي بي إس" للملاحة الفضائية.وقد شهدت الأرض الأسبوع الماضي، عاصفة مغناطيسية قوية إلى حد ما، في الفترة بين 21 و 26 نوفمبر، وحصلت على فئة K-4 في تصنيف شدة العواصف المغناطيسية.وبدأ المجال المغناطيسي الأرضي يهدأ في 26 نوفمبر الجاري، والآن، بعد عدة أيام، يحذر الخبراء مرة أخرى من تفاقم التأثير المغناطيسي الأرضي.في الأيام التي تحدث فيها العواصف الشمسية يكون الناس أكثر عرضة للإجهاد، وقد يسوء الوضع الصحي لدى البعض، ويتشكل شعور بالخوف والأرق والقلق والاضطراب