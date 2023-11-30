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تكنولوجيا وعلوم

"واجهت صعوبة في النوم"... إيلون ماسك قلق من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
30-11-2023 | 00:44
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أعرب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن قلقه من السرعة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.
وصرح مالك شركات SpaceX وTesla وشبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، بذلك في فعالية لصحيفة نيويورك تايمز، وقال: "واجهت مشاكل وصعوبة في النوم بسبب مخاوفي بشأن الذكاء الاصطناعي".
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 وأشار ماسك إلى أنه في السنوات الثلاث المقبلة، سيكون الذكاء الاصطناعي "قادرا على كتابة رواية جيدة مثل جوان رولينغ، على سبيل المثال"، أو إنشاء تكنولوجيا جديدة أو فتح فرع جديد في الفيزياء.
وسبق أن قال ماسك إنه يعتبر الذكاء الاصطناعي تهديدا محتملا لوجود البشرية. وقارن ماسك هذه التكنولوجيا سريعة التطور بـ "سيف ذي حدين" يمكن استخدامه للضرر ولنشر الخير.
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