هل ستشهد الأرض ولادة "إعصار أبدي"؟

إن مناخ الأرض يتغير بسرعة، ونتيجة لذلك يمكن أن يتعرض كوكبنا لإعصار دائم، فهل ستتحقق هذه التوقعات القاتمة؟



وقال عالم المناخ الروسي أليكسي كارنوخوف، الباحث في مركز "بوشينو" للبحوث البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن المناخ على الأرض يتغير بسرعة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يظهر "إعصار أبدي" على الكوكب. قد يستمر طوال العام بشكل دائم مثل "البقعة الحمراء" على كوكب المشتري".

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ويصف أليكسي كارنوخوف هذا الإعصار على النحو التالي: "لنفترض أنه نشأ قبالة ساحل الصحراء الكبرى (على ما يبدو في شرق المحيط الأطلسي)، ثم عبر المحيط الأطلسي، وأحدث فوضى قبالة سواحل فلوريدا، ثم عبر نيكاراغوا وانتهى به الأمر في المحيط الهادئ. ثم هاجم فيتنام وإندونيسيا والهند".



وليس من الواضح من كلام العالم ما إذا كان الإعصار سيدور بعد ذلك بدائرة كاملة وسينتهي به الأمر في أفريقيا مرة أخرى. (روسيا اليوم)