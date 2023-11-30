تعرفوا على "Q"... روبوت الدردشة الجديد من "أمازون" للشركات

قدمت شركة «أمازون دوت كوم» مساعداً شخصياً يعمل في الذكاء الاصطناعي يسمى «Amazon Q» مخصصاً للاستخدام التجاري.

تم تصميم الروبوت «Amazon Q» لتوفير استجابات سريعة وذات صلة للاستعلامات المهمة، وإنشاء المحتوى، وتنفيذ الإجراءات باستخدام مستودعات بيانات الشركة، والتعليمات البرمجية، وأنظمة المؤسسة.

Advertisement

وتوفر هذه الأداة المبتكرة المعلومات والإرشادات للموظفين، وتبسيط المهام، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتعزيز الإبداع، ودفع الابتكار في مكان العمل.

تحويل العمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يمثل «Amazon Q» قفزة كبيرة في مجال المساعدة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تلبية احتياجات العمل المحددة. من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعمل «Amazon Q» على تمكين المستخدمين من التفاعل معه بناءً على أدوارهم وأذوناتهم وهوياتهم التنظيمية. وعلى عكس العديد من حلول الذكاء الاصطناعي، لا يستخدم «Amazon Q» محتوى العميل لتدريب نماذجه، ما يضمن خصوصية البيانات وأمانها.

قدرات «Amazon Q»

يقدم «Amazon Q» رؤى في الوقت الفعلي حول أداء الشبكة، ما يمكّن المسؤولين من تحديد المشكلات ومعالجتها على الفور. فمن خلال تحليل البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الحقيقي، يمكّن «Amazon Q» المؤسسات من التنبؤ بمشكلات الشبكة واستباقها. كما يضمن التخصيص الديناميكي للموارد الأداء الأمثل للشبكة، وهو جانب حاسم في التحول الرقمي. ويستطيع «Amazon Q» محاكاة سيناريوهات الأمن السيبراني، ما يساعد في تحديد نقاط الضعف وتعزيز الدفاعات ضد التهديدات المتطورة. ويحسن كفاءة الشبكة وتقليل وقت التوقف عن العمل إلى توفير كبير في التكاليف، ما يعزز الاستدامة.

«Amazon Q» في العمل

يمتد تأثير «Amazon Q» عبر مختلف القطاعات والصناعات ليقدم مساعدة شخصية مصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الفريدة لكل مؤسسة. يمكن للمستخدمين التفاعل مع «Amazon Q» من خلال واجهة محادثة داخل وحدة الإدارة في «AWS» وصفحات الوثائق وبيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، وتطبيقات الدردشة التابعة لجهات خارجية مثل «Slack». إضافة لذلك، يوفر «Amazon Q» إرشادات الخبراء بشأن الأنماط الموضحة في إطار عمل «AWS Well-Architected» وأفضل الممارسات والوثائق وعمليات تنفيذ الحلول. يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى الإجابات والرؤى، مما يسهل استكشاف الخدمات الجديدة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتصميم الحلول وتحديد أفضل الخدمات لحالات الاستخدام الخاصة بهم.





تعدد استخدامات «Amazon Q»

يعمل «Amazon Q» على تحسين «Amazon QuickSight» وهي خدمة ذكاء الأعمال، من خلال تبسيط عملية صنع القرار من خلال قصص البيانات والملخصات التنفيذية وتجارب الأسئلة والأجوبة سريعة الاستجابة. أما في «Amazon Connect»، يعمل «Amazon Q» على تعزيز رضا العملاء من خلال تزويد الوكلاء باستجابات وإجراءات وروابط في الوقت الفعلي للمقالات ذات الصلة أثناء التفاعلات. هذا، وستتوفر خدمة «Amazon Q» قريباً في «AWS Supply Chain»، حيث ستمكّن المستخدمين من طرح أسئلة حول بيانات سلسلة التوريد، وتصور النتائج، واستكشاف المشكلات وإصلاحها.

ومن المقرر أن تُحدث «Amazon Q» ثورة في الطريقة التي تعمل بها المؤسسات وتبتكرها من خلال تسخير إمكانات المساعدة التوليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. إن قدرتها على تخصيص الاستجابات وتبسيط عملية صنع القرار وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ تضعها إضافة قيمة لمجموعة أدوات الأعمال. نظراً لأن «Amazon Q» تتكامل بسلاسة مع خدمات وتطبيقات «AWS» المختلفة، فإن تأثيرها على الصناعات المختلفة من المتوقع أن يكون تحويلياً، ما يضمن بقاء الشركات في طليعة التقدم التكنولوجي.