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"تيك توك".. تلغي مئات الوظائف في هذا القسم.. إليكم السبب

Lebanon 24
30-11-2023 | 11:00
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أفادت وكالة "فرانس برس" أن شركة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" ألغت مئات الوظائف في وحدة الألعاب التابعة لها.

 وبحسب مصدر مطلع للوكالة، اعتبر أن الأمر يعكس انكفاء المجموعة في قطاع ألعاب الفيديو الشديد التنافسية.
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وقال المصدر إن "نيوفيرس"، وهي شركة ناشرة لألعاب الفيديو تابعة لـ"بايت دانس" ومقرها بكين- تُجري حالياً جولة من عمليات صرف العمال ستطال "مئات الأشخاص".

وتابع متحدث باسم "بايت دانس" في بيان: "نحن نراجع أعمالنا بانتظام ونجري تعديلات للتركيز على مجالات النمو الإستراتيجي طويل المدى، وبعد المراجعة الأخيرة اتخذنا القرار الصعب بإعادة هيكلة قسم الألعاب لدينا".

ويأتي قرار الانكفاء في قطاع ألعاب الفيديو رغم الاستثمارات الكبيرة التي وظفتها "بايت دانس" في "نيوفيرس" خلال السنوات الماضية في محاولة للحاق بشركة "تنسنت" الرائدة في القطاع.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إنه على الرغم من أن القسم سيشهد تقليصاً كبيرا في الحجم، فإن التخفيضات الحالية لا تمثل إغلاقا كاملا لهذا القسم.

وأشار المصدر إلى أن خفض أعداد الموظفين يهدف إلى مساعدة "بايت دانس" على التركيز على الأعمال الأساسية وترشيق بنيتها التنظيمية، لافتا إلى أن ألعابا لم يتم إطلاقها بعد من المقرر إغلاقها في كانون الأول.

فيما أكد المصدر أن الألعاب التي تضم لاعبين نشطين، بما في ذلك لعبة الحركة الشهيرة كريستال أوف أتلان (Crystal of Atlan)، ستستمر في عملياتها في ظل سعي الشركة إلى تنويع الأصول.

وفشلت "نيوفيرس" -التي أُطلقت في عام 2019 في محاولة لتحدي تفوق "تنسنت"- في تحقيق النجاح التجاري الذي كانت "بايت دانس" تأمل فيه.

المصدر: أ ف ب، فرانس برس، رويترز

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