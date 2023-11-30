Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خبر مقلق... جميع الأجهزة المنتجة بعد عام 2014 يمكن اختراقها عبر البلوتوث

Lebanon 24
30-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1136096-638369849323834075.jpg
Doc-P-1136096-638369849323834075.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تم اكتشاف 6 عيوب تؤثر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث 4.2 أو الإصدارات الأحدث، والتي تمكن المتسللين من اختراق هذه الأجهزة.

تم اكتشاف العيوب الستة الجديدة المسماة "BLUFFS" بواسطة “دانييلي أنطونيولي” والتي تستفيد من اثنتين من عمليات الاستغلال غير المكتشفة في بنية بلوتوث والتي يمكن استخدامها لفك تشفير محتوى الملفات عندما يرسل المستخدمون البيانات باستخدام بلوتوث. 
Advertisement

ويشير تقرير صادر عن شركة "بليبينغ كمبيوتر" إلى أن الثغرات الأمنية تؤثر على جميع الأجهزة المزودة بتقنية بلوتوث 4.2، والتي تم إصدارها في أواخر عام 2014 وتؤثر أيضاً على بلوتوث  5.4، الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام. تعتبر ميزة "إير دروب" من آبل ضعيفة أيضاً لأنها تستخدم تقنية بلوتوث لنقل الملفات بين الأجهزة.

وهذا يعني أن جميع الأجهزة التي تحتوي على تقنية بلوتوث بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها تتأثر بالمشكلة. 

ويشير التقرير إلى أن جميع الأجهزة التي تدعم تقنية بلوتوث معرضة لثلاثة على الأقل من أصل ستة من هجمات BLFFS.

وفي هذا الإطار، لا يمكن للمستخدمين فعل أي شيء في الوقت الحالي لإصلاح نقاط الضعف، وبدلاً من ذلك، يتطلب الحل من الشركات المصنعة للأجهزة، إجراء تغييرات على آليات الأمان التي تستخدمها التكنولوجيا ورفض طرق المصادقة منخفضة الأمان التي تستخدمها الأجهزة القديمة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إصدار نوع من التصحيحات للأجهزة الحالية.

حالياً، أفضل طريقة لحماية نفسك من عيوب أمان بلوتوث المكتشفة حديثاً هي إيقاف تشغيل بلوتوث بمجرد الانتهاء من استخدامه، ولكن هذا قد يكون غير مريح لغالبية المستخدمين. هناك احتياطات أخرى يمكن للمستخدمين اتخاذها وهي تجنب مشاركة الملفات والصور الحساسة عبر البلوتوث في مكان عام، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.
المصدر: 24 ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:39 | 2023-12-01
14:09 | 2023-11-30
11:00 | 2023-11-30
11:00 | 2023-11-30
09:02 | 2023-11-30
03:12 | 2023-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24