خبر مقلق... جميع الأجهزة المنتجة بعد عام 2014 يمكن اختراقها عبر البلوتوث

Advertisement

تم اكتشاف 6 عيوب تؤثر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة التي تعمل بتقنية بلوتوث 4.2 أو الإصدارات الأحدث، والتي تمكن المتسللين من اختراق هذه الأجهزة.تم اكتشاف العيوب الستة الجديدة المسماة "BLUFFS" بواسطة “دانييلي أنطونيولي” والتي تستفيد من اثنتين من عمليات الاستغلال غير المكتشفة في بنية بلوتوث والتي يمكن استخدامها لفك تشفير محتوى الملفات عندما يرسل المستخدمون البيانات باستخدام بلوتوث.ويشير تقرير صادر عن شركة "بليبينغ كمبيوتر" إلى أن الثغرات الأمنية تؤثر على جميع الأجهزة المزودة بتقنية بلوتوث 4.2، والتي تم إصدارها في أواخر عام 2014 وتؤثر أيضاً على بلوتوث 5.4، الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام. تعتبر ميزة "إير دروب" من آبل ضعيفة أيضاً لأنها تستخدم تقنية بلوتوث لنقل الملفات بين الأجهزة.وهذا يعني أن جميع الأجهزة التي تحتوي على تقنية بلوتوث بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها تتأثر بالمشكلة.ويشير التقرير إلى أن جميع الأجهزة التي تدعم تقنية بلوتوث معرضة لثلاثة على الأقل من أصل ستة من هجمات BLFFS.وفي هذا الإطار، لا يمكن للمستخدمين فعل أي شيء في الوقت الحالي لإصلاح نقاط الضعف، وبدلاً من ذلك، يتطلب الحل من الشركات المصنعة للأجهزة، إجراء تغييرات على آليات الأمان التي تستخدمها التكنولوجيا ورفض طرق المصادقة منخفضة الأمان التي تستخدمها الأجهزة القديمة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن إصدار نوع من التصحيحات للأجهزة الحالية.حالياً، أفضل طريقة لحماية نفسك من عيوب أمان بلوتوث المكتشفة حديثاً هي إيقاف تشغيل بلوتوث بمجرد الانتهاء من استخدامه، ولكن هذا قد يكون غير مريح لغالبية المستخدمين. هناك احتياطات أخرى يمكن للمستخدمين اتخاذها وهي تجنب مشاركة الملفات والصور الحساسة عبر البلوتوث في مكان عام، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.