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تكنولوجيا وعلوم

لزيادة الخصوصية.. ميزة جيدة من "واتساب" طال انتظارها

Lebanon 24
01-12-2023 | 01:39
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أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب إطلاق خاصية "الرمز السري Secret Code"، التي تتيح للمستخدمين إمكانية تأمين الدردشات المقفلة على نحو إضافي.

ويمكن باستخدام تلك الميزة إخفاء الدردشات المقفلة في تطبيق واتساب، وعدم إظهارها إلا بعد كتابة الرمز السري في شريط البحث داخل التطبيق.
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ويستطيع المستخدمون إنشاء رمز سري في تطبيق واتساب، بالذهاب إلى مجلد الدردشات المقفلة "Locked Chats" ثم الضغط على الإعدادات واختيار "الرمز السري"، ثم اختيار "إنشاء رمز سري".

ويمكن استخدام الحروف والأرقام والرموز وحتى الوجوه التعبيرية عند إنشاء الرمز السري، ويُنصح بتعيين رمز سري مختلف عن كلمة السر التي تُستخدم لإلغاء قفل الهاتف.

وبعد إنشاء الرمز السري، يختفي مجلد الدردشات المقفلة من قائمة الدردشات، ويمكن إظهاره مجددًا بكتابة الرمز السري في شريط البحث.
"قفل الدردشات"
وكانت واتساب قد طرحت في وقتٍ سابق ميزة قفل الدردشات، التي تحفظ الدردشات التي يفعّل فيها المستخدم خيار القفل في مجلد خاص في تطبيق واتساب لا يمكن الوصول إليه إلا عبر آليات التحقق من الهوية كبصمة الوجه أو بصمة الإصبع أو كلمة مرور الجهاز.

وقالت واتساب عبر مدونتها الرسمية إنه يمكن الآن قفل الدردشات بسهولة بالضغط مطوّلًا على أي دردشة بدلًا من الذهاب إلى إعدادات الدردشة، كما أكدت أنها بدأت إطلاق الميزة الجديدة من اليوم، وستتوفر لكافة المستخدمين على مدار الأشهر المقبلة عبر تحديثات لاحقة.
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