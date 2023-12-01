ثريدز تطلق ميزة جديدة.. اليكم التفاصيل

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ومع ذلك، وعلى عكس التصورات الأولية، أوضح الرئيس التنفيذي لإنستجرام، آدم موسيري، في مقابلة أن Threads لم تكن تهدف في الأساس لتكون منافسة مباشرة لـ تويتر، موضحًا أنه تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن "منصة أقل غضبًا".على الرغم من هذه النوايا، فإن التشابهات بين "ثريدز" و"تويتر" صعبة التجاهل، فالآن، يستعد "Threads" لإطلاق ميزة جديدة ستذكر المستخدمين بـ "Twitter"، وهي القدرة على البحث عن الكلمات الرئيسية بلغات متعددة.لا شك في أن كتابة الكلمات الرئيسية هي أسهل طريقة للعثور على المحتوى ذي الصلة عبر الإنترنت.وتعمل "Threads"، التي اختبرت الميزة في البداية في بلدان مثل أستراليا ونيوزيلندا، على توسيعًا نطاق لهذه الميزة في المزيد من البلدان.أعلنت المنصة مؤخرًا أن ميزة البحث عن الكلمات الرئيسية توسعت لتشمل جميع البلدان التي تتوفر فيها "ثريدز"، مشيرة إلى أن هذا ليس كل شيء، فإن البحث عن الكلمات الرئيسية سيدعم أيضًا المزيد من اللغات.تم الإبلاغ سابقًا أن Threads يعمل أيضًا على إحضار ميزة مشابهة للعلامات التجارية، التي تحظى بشعبية كبيرة على "تويتر" و"إنستجرام".ومع ذلك، هناك تغيير، فالعلامات التجارية على "ثريدز" لن تظهر إلى جانب حرف خاص ولكنها ستظهر فقط ككلمات زرقاء مرتبطة بروابط.ونقطة أخرى هي أن هذه الكلمات الشبيهة بالعلامات التجارية يمكن استخدامها مرة واحدة فقط في كل منشور، وهذا يجعل من المستحيل على المستخدمين إضافة عدة علامات تجارية في منشور معين لتعزيزه.سيتمكن المستخدمون في أستراليا من اختبار الميزة أولاً، وبعد ذلك سيتم الكشف عنها لبقية العالم.وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، عن هذه الميزة في منشور، حيث كتب: "نختبر طريقة لتصنيف منشوراتك باستخدام علامة. نبدأ في أستراليا مع المزيد من البلدان قريبًا".سبق لشركة Meta أن أعلنت أن المستخدمين سيتمكنون من حذف حساباتهم على "Threads" دون الحاجة إلى مغادرة "Instagram"، وهو أمر لم يكن ممكنًا من قبل، كما كشف آدم موسيري عن نفس الشيء في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.