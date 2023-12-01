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تكنولوجيا وعلوم
لماذا رواد "ناسا" لن يتمكنوا من الهبوط على القمر؟
Lebanon 24
01-12-2023
|
07:34
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بحسب تقييم محاسبة الحكومة الأميركية، من أجل إنزال رواد الفضاء على سطح القمر، من الضروري تحسين أنظمة دعم الحياة، وبصورة خاصة البدلات الفضائية.
ويشير تقرير المكتب إلى أنه بسبب مشكلات في تطوير وحدة الهبوط والبدلات الفضائية، لن تتمكن ناسا من إنزال رواد الفضاء على سطح القمر عام 2025 كما هو مقرّر.
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وجاء في التقرير، تواجه ناسا ومقاوليها "مشكلات في تطوير وحدة الهبوط القمرية والبدلات الفضائية". فمثلا تم تأجيل بعض اختبارات الطيران، ما قد يؤثر على توقيت الاختبارات اللاحقة. ولا يزال هناك قدر كبير من العمل الصعب. ونتيجة لذلك، نعتقد أنه من غير المرجح أن يتم إنجاز مهمة الهبوط على سطح القمر في عام 2025 كما هو مخطط لها". (روسيا اليوم)
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