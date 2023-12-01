إنجاز جديد لــ تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي.. ما هو؟

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نجح علماء الفلك من رصد ولادة نجم مزدوج، من خلال سحابة من الرياح والغازات النجمية التي تتشكل فيها نجوم أولية.وبحسب وكالة "ناسا" فإن كاميرا تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، وهو الأكبر في الوقت الحالي، قامت بفحص تفصيلي للسحابة التي تتشكل داخلها نجوم حديثة الولادة.هارو" السماوي، وهو اسم أحد السدم التي تتشكل عندما تصطدم الرياح النجمية أو تيارات الغاز المنبعثة من النجوم حديثة الولادة بسرعة هائلة مع الغاز والغبار المحيطين بمكان ولادة النجوم الفتية.يذكر أن الجرم السماوي Herbig Haro 797 (HH 797) يقع بالقرب من الحافة الشرقية لسحابة "بيرسيوس".وأتاحت كاميرا الأشعة تحت الحمراء رؤية ما يحدث داخل السحابة. كما يمكنها التقاط الجزيئات التي تنبعث منها الأشعة تحت الحمراء، بما في ذلك الهيدروجين الجزيئي وأول أكسيد الكربون، وإظهار بنية التدفقات.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد الجرم السماوي HH 797، لكن العلماء توصلوا الآن بعد دراسة الصور الفوتوغرافية إلى استنتاج مفاده أنهم سجلوا ولادة ليس نجما واحدا، بل نجمين في وقت واحد، لأن تيارات الجسيمات المنبعثة منهما متوازية تقريبا، ولكنها تطير بسرعات مختلفة، وهو ما كان يحيّر الباحثين سابقا.