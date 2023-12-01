Advertisement

متفرقات

"ميتا" تطلق خدمة بديلاً لــ "إكس" في هذا البلد

Lebanon 24
01-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1136419-638370600696455913.jpeg
Doc-P-1136419-638370600696455913.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعتزم  مجموعة «ميتا»، المشغّلة لموقع «فيسبوك»، نهائياً إطلاق خدمة للرسائل القصيرة «ثريدز» في الاتحاد الأوروبي، في كانون الأول الحالي، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال".  
Advertisement

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إنه سيكون هناك خيار لاستخدام «ثريدز» فقط «لقراءة المشاركات، بدون أن تتمكن من كتابة منشوراتك الخاصة»، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وستكون الخدمة بديلاً لمنصة «إكس»، التي يملكها إيلون ماسك، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم «تويتر».

ولم تضم شركة «ميتا» الاتحاد الأوروبي، عندما تم إطلاق خدمة «ثريدز»، في يوليو (تموز)، معللة ذلك بالشكوك القانونية، فيما يتعلق بـ«قوانين رقمية جديدة»، في إشارة على الأرجح إلى الحزمة المزدوجة لقانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) وقانون الأسواق الرقمية (دي إم إيه)، مع الربط التلقائي لبيانات المستخدم من موقعي «إنستغرام» و«ثريدز» مما قد يسبب مشكلات لشركة «ميتا».

يُشار إلى أنه منذ أن اشترى ماسك موقع «تويتر» وغيّر اسمه إلى موقع «إكس»، تراجعت أعداد مستخدمي المنصة، طبقاً لباحثين في السوق. ويواجه موقع «إكس» اتهاماً بالفشل في تخفيف خطاب الكراهية والأخبار الزائفة.


المصدر: روسيا اليوم

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2023-12-02
16:00 | 2023-12-01
14:00 | 2023-12-01
10:24 | 2023-12-01
07:34 | 2023-12-01
02:45 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24