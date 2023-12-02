Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لا يمكن استردادها.. غوغل تبدأ حذف حسابات GMAIL غير النشطة لهذا السبب

Lebanon 24
02-12-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1136538-638371003101754243.png
Doc-P-1136538-638371003101754243.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت شركة "غوغل" البدء بحذف حسابات GMAIL "جيميل" الشخصية التي ظلّت غير نشطة لمدة عامين على الأقل.

وأوضحت الشركة الأميركية أنه بمجرد الحذف لا يمكن استرداد الحسابات أو أي عناصر فيها، حيث سيتم تنفيذ عملية التطهير لإزالة الحسابات غير النشطة التي تزعم شركة "غوغل" بأنها أصبحت تشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا.
Advertisement

وكان موقع "أكسيوس" Axios قد ذكر أن عملاق البحث يتخذ هذه الخطوة من أجل تقليل مخاطر تعرض الحسابات المنسية أو غير المراقبة للخطر لأنها غالبًا ما تكون عرضة للخطر وتخضع لفحوص أمنية أقل.

وتعد الحسابات المهجورة أقل عرضة بعشر مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، وفقا لتحليل "غوغل".

وقالت الشركة إنه "بمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه لأي شيء بدءًا من سرقة الهوية إلى نقل محتوى غير مرغوب فيه أو حتى ضار، مثل البريد العشوائي".

ووفقا لشبكة "سي إن إن" CNN، أعلنت "غوغل" عن السياسة الجديدة في أيار الماضي، قائلة إنها تهدف إلى منع المخاطر الأمنية.

وأوضحت أن النتائج الداخلية تظهر أن الحسابات القديمة من المرجح أن تعتمد على كلمات المرور المعاد تدويرها وأقل احتمالا لاستخدام إجراءات أمنية محدثة مثل التحقق بخطوتين، ما يجعلهم أكثر عرضة لمشاكل مثل التصيد والقرصنة والبريد العشوائي.

ووفقا للشبكة، ترسل "غوغل" تحذيرات للمستخدمين المتأثرين منذ أغسطس الماضي، مع إرسال تنبيهات متعددة إلى الحسابات المتأثرة ورسائل البريد الإلكتروني الاحتياطية المقدمة من المستخدم.

وكتبت "غوغل" في تحديث سياسة آب الماضي: "نريد حماية معلوماتك الخاصة ومنع أي وصول غير مصرح به إلى حسابك حتى لو لم تعد تستخدم خدماتنا".

وتتضمن حسابات غوغل كل شيء بدءًا من Gmail إلى Docs إلى Drive إلى الصور، ما يعني أن كل المحتوى الموجود عبر مجموعة "غوغل" الخاصة بالمستخدم غير النشط معرض لخطر المحو.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:48 | 2023-12-02
02:44 | 2023-12-02
23:00 | 2023-12-01
16:00 | 2023-12-01
14:00 | 2023-12-01
10:24 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24