23
o
بيروت
26
o
طرابلس
28
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
26
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
شاومي تكشف رسمياً عن هاتف ريدمي K70e
Lebanon 24
02-12-2023
|
02:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة شاومي الصينية رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد K70e الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، لكن مع إضافات مهمة.
ويأتي هاتف شاومي ريدمي K70e بشاشة قياسها 6.67 إنشات من نوع أولِد بدقة قدرها 1.5K، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ومعدل سطوع يصل إلى 1800 شمعة.
Advertisement
وتزعم شاومي أن شاشة الجهاز تقدم دقة ألوان استثنائية مع مزايا متقدمة لحماية للعين، مثل تقليل الضوء الأزرق والتعتيم العالي التردد، ووضع حماية العين المتماشي مع الساعة البيولوجية، لذا فالهاتف يحافظ على الصحة البصرية للمستخدم على مستوى العتاد والنظام.
ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتيك Dimensity 8300 ألترا المصمم بمعمارية قدرها 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية بحجم 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة عشوائية بحجم 256 أو 512 أو تيرابايت، كما يعمل بنظام التشغيل HyperOS الجديد من شاومي المبني على نظام أندرويد 14.
ويحتوي هاتف شاومي ريدمي K70e على بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير، مع شاحن سريع، وتزعم شاومي أنها تعتمد على خوارزمية جديدة تعمل على الحفاظ على البطارية مع تتابع دورات الشحن، إذ تصل سعة البطارية الفعلية إلى 90% من السعة الأصلية بعد مرور ألف دورة شحن.
ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية أساسية بدقة قدرها 64 ميغابكسل داعمة لتقنية التثبيت البصري بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال وكاميرا للتصوير من قرب، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة قدرها 16 ميغابكسل.
ويضم الهاتف مزايا أخرى مثل وجود سماعتي استريو، وتقنية الاتصال القريب المدى، وتطرح شاومي الهاتف بسعر يبدأ من 280 دولارًا أميركيًا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة تنتشر لورقة الـ100 ألف ليرة الجديدة.. شاهدوها
13:12 | 2023-12-01
01/12/2023 01:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
Lebanon 24
مفاجأة عن شهيدة بلدة حولا.. هذا ما فعله الإسرائيليون معها!
12:13 | 2023-12-01
01/12/2023 12:13:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
Lebanon 24
إنفجار كبير... بالفيديو هل قصفت إسرائيل اليمن؟
06:13 | 2023-12-01
01/12/2023 06:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لطقس كانوني بامتياز.. سلسلة منخفضات ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا لطقس كانوني بامتياز.. سلسلة منخفضات ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
00:53 | 2023-12-02
02/12/2023 12:53:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حدثٌ عاجل من الجنوب الآن.. كلامٌ عن "تسلل جوّي" وهذا ما حصل!
12:39 | 2023-12-01
01/12/2023 12:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:48 | 2023-12-02
كيف تبقى آمناً من الاحتيال على جيميل؟ اليكم بعض النصائح
02:00 | 2023-12-02
لا يمكن استردادها.. غوغل تبدأ حذف حسابات GMAIL غير النشطة لهذا السبب
23:00 | 2023-12-01
"ميتا" تطلق خدمة بديلاً لــ "إكس" في هذا البلد
16:00 | 2023-12-01
بالذكاء الاصطناعي.. القبض على عصابة في مصر !
14:00 | 2023-12-01
إنجاز جديد لــ تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي.. ما هو؟
10:24 | 2023-12-01
أول كاميرا "360 درجة" في الفضاء تلتقط صورا مذهلة وعالية الدقة للأرض
فيديو
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
02/12/2023 12:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
Lebanon 24
ميقاتي: لتجنيب لبنان الدخول في معارك دموية ولا ضمانات دولية نطمئن اليها
11:52 | 2023-11-26
02/12/2023 12:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
02/12/2023 12:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24