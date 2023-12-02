جديد "آبل".. ساعة "Watch Series 9" باللون الأحمر

Advertisement

وتتميز الساعة بغلاف من الألمنيوم باللون الأحمر مع حزام رياضي باللون الأحمر، وهي مدعومة بالمعالج الجديد S9 SiP، وتتميز Watch Series 9 بإمكانات الصحة واللياقة والسلامة، بالإضافة إلى الإيماءة الجديدة للنقر المزدوج وميزة Precision Finding لجهاز آيفون.وتتوفر أيضًا وجوه الساعة Palette و Solar Analog الجديدة باللون الأحمر، لتنضم إلى Metropolitan و World Time و Numerals Mono و Gradient و Stripes و Typograph في مجموعة من وجوه الساعة المخصصة للاحتفال باليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية.كذلك، تتوفر منتجات (RED)، ومنها Watch Series 9 وآيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 13 و iPhone SE، والملحقات، ومنها حافظة السيليكون المزودة بميزة MagSafe لمجموعتي آيفون 14 وآيفون 13 بالكامل، للطلب عبر المتاجر الفعلية والمتجر الإلكتروني للشركة.ودخلت الشركة منذ عام 2006 في شراكة مع منظمة (RED) من أجل دعم الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.