Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جديد "آبل".. ساعة "Watch Series 9" باللون الأحمر

Lebanon 24
02-12-2023 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1136899-638371577732971698.png
Doc-P-1136899-638371577732971698.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت آبل عن إضافة نابضة بالحياة إلى تشكيلة Watch Series 9 مع تقديم خيار اللون الأحمر، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية.

وتتميز الساعة بغلاف من الألمنيوم باللون الأحمر مع حزام رياضي باللون الأحمر، وهي مدعومة بالمعالج الجديد S9 SiP، وتتميز Watch Series 9 بإمكانات الصحة واللياقة والسلامة، بالإضافة إلى الإيماءة الجديدة للنقر المزدوج وميزة Precision Finding لجهاز آيفون.
Advertisement

وتتوفر أيضًا وجوه الساعة Palette و Solar Analog الجديدة باللون الأحمر، لتنضم إلى Metropolitan و World Time و Numerals Mono و Gradient و Stripes و Typograph في مجموعة من وجوه الساعة المخصصة للاحتفال باليوم العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية.

كذلك، تتوفر منتجات (RED)، ومنها Watch Series 9 وآيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 13 و iPhone SE، والملحقات، ومنها حافظة السيليكون المزودة بميزة MagSafe لمجموعتي آيفون 14 وآيفون 13 بالكامل، للطلب عبر المتاجر الفعلية والمتجر الإلكتروني للشركة.

ودخلت الشركة منذ عام 2006 في شراكة مع منظمة (RED) من أجل دعم الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية.
وتظهر الشركة التزامها بالقضية من خلال توجيه العائدات من عمليات شراء محددة داخل التطبيق، إذ يذهب جزء من العائدات إلى الصندوق العالمي عندما يشتري العملاء منتجات (RED).

ويستخدم الصندوق العالمي 100 في المئة من مساهمة آبل في تمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2023-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-12-02
09:35 | 2023-12-02
04:48 | 2023-12-02
02:44 | 2023-12-02
02:00 | 2023-12-02
23:00 | 2023-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24