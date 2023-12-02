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أول سيارة بيك أب كهربائية من "تسلا".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-12-2023 | 23:00
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أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية، عن تسليم أول سيارة "بيك آب" كهربائية، تعرف بـ "سايبر تراك" أمس الخميس.

مدير الشركة، إيلون ماسك  سلم شخصياً، العديد من الشاحنات إلى أصحابها.

وقال ماسك، خلال الحدث، في مدينة أوستن بولاية تكساس"الأميركية: "أعتقد أنه أفضل منتج لدينا. أعتقد أنه الشيء الأكثر تميزاً على الطريق".
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وعند كشف النقاب عن "سايبر تراك" منذ 4  سنوات، تعهد ببدء الإنتاج، في نهاية  2021، وبسعر يتراوح  بين 40 ألف دولار و70 ألف دولار.

أما الآن فيكلف الطراز الأرخص 61 ألف دولار،  الأغلى 100 ألف دولار.

ولم يتضح بعد المبلغ الذي دفعه أول مشترين، لـ"سايبر تراك".

وبفضل "سايبر تراك"، تدخل شركة تسلا قطاعاً مربحاً في السوق في أمريكا، حيث إن الشاحنات الصغيرة، من السيارات الأكثر شعبية هناك.



المصدر: "رصد" لبنان 24

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