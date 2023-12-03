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تكنولوجيا وعلوم

ميزة تهمّ الكثيرين.. إليكم جديد" إنستغرام"

Lebanon 24
03-12-2023 | 05:06
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أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى نسخته الأحدث إمكانية البحث على خدمة الرسائل المكتوبة "ثريدز" المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقاً) بكل اللغات.

وبدأ اختبار خاصية البحث في دول ناطقة باللغة الإنكليزية، ومنها نيوزيلندا وأستراليا في آب الماضي قبل إضافة باقي الدول المتحدثة بالإنكليزية والإسبانية، ومنها الولايات المتحدة في أيلول الماضي.
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والآن، قال آدم موسيري رئيس "إنستغرام" إن خاصية البحث الآن تدعم كل اللغات المستخدمة في تطبيق إنستغرام.
 
وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه حالياً حوالى 100 مليون مستخدم شهرياً، أكثر فائدة لجمهور عالمي أوسع نطاقاً.

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