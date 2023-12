إليكم أفضل تطبيقات متجر آبل لهذا العام

حصل AllTrails للاستكشاف الخارجي على لقب تطبيق العام على "آيفون" في جوائز App Store السنوية التي تقدمها آبل.



وحصل تطبيق رسم المكياج Pret-a-Makeup على جائزة أفضل تطبيق لجهاز "آيباد" لهذا العام، وحصل محرر الصور Photomator على جائزة أفضل تطبيق Mac لهذا العام، كما حصد تطبيق بث الأفلام المستقلة Mubi جائزة تطبيق Apple TV، وسمي SmartGym كأفضل تطبيق لـ"ساعة آبل".

Advertisement

وتم اختيار المجموعة البالغ عددها 14 المذكورة في الجوائز، من قبل فريق التحرير في App Store، وإلى جانب أفضل التطبيقات والألعاب، تم أيضا تسليط الضوء على خمسة تطبيقات لتأثيرها الثقافي.



وشملت Too Good To Go، وهو تطبيق يقلل من هدر الطعام وينبه المستخدمين عندما يكون لدى المتاجر والمطاعم فائض من المواد الغذائية غير المباعة بأسعار أقل. وكذلك تطبيق إمكانية الوصول Proloquo، حيث يوفر أدوات اتصال هامة.



وفي مجال الألعاب، تم اختيار Honkai: Star Rail كأفضل لعبة "آيفون" لهذا العام، مع اختيار Lost in Play كأفضل لعبة "آيباد"، وحصلت Lies of P على جائزة أفضل لعبة Mac لهذا العام، كما حصلت Hello Kitty Island Adventure على جائزة Apple Arcade لهذا العام.



وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: "من الملهم أن نرى الطرق التي يواصل بها المطورون بناء تطبيقات وألعاب مذهلة تعيد تعريف العالم من حولنا". (روسيا اليوم)