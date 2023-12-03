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تكنولوجيا وعلوم

إنستغرام يتيح البحث بكل اللغات على خدمة ثريدز

Lebanon 24
03-12-2023 | 16:00
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أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي إنستغرام إلى نسخته الأحدث إمكانية البحث على خدمة الرسائل المكتوبة "ثريدز" المنافسة لمنصة إكس (تويتر سابقاً) بكل اللغات.

وبدأ اختبار خاصية البحث في دول ناطقة باللغة الإنجليزية، ومنها نيوزيلندا وأستراليا في آب الماضي قبل إضافة باقي الدول المتحدثة بالإنجليزية والإسبانية، ومنها الولايات المتحدة في أيلول الماضي. والآن قال آدم موسيري رئيس إنستغرام إن خاصية البحث الآن تدعم كل اللغات المستخدمة في تطبيق إنستغرام.
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وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا التحديث سيجعل التطبيق، الذي يستخدمه حالياً حوالي 100 مليون مستخدم شهرياً، أكثر فائدة لجمهور عالمي أوسع نطاقاً.
كما تأتي هذه الأنباء في أعقاب تقارير عن قرب إطلاق خدمة ثريدز في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إنستغرام قد يطلق الخدمة في الاتحاد الأوروبي خلال كانون الأول الحالي، مشيرة إلى أنها قد تتيح عدة أوضاع بحيث يمكن للمستخدم قراءة المشاركات، دون الحاجة إلى إنشاء حساب على التطبيق.
في الوقت نفسه فإن إضافة إمكانيات البحث ستكون عنصراً أساسياً في نجاح الخدمة في الاتحاد الأوروبي بسبب تعدد اللغات فيه. كما أنها ستجعل خدمة ثريدز أكثر فائدة في أكثر من 100 دولة موجود فيها تطبيق إنستغرام.
ويسعى فريق ثريدز في إنستغرام لتطوير الخدمة، استجابة لآراء المستخدمين، فأضاف خصائص مثل التسلسل الزمني للمشاركات ونسخة الويب وطريقة لمعرفة المستخدمين الذين أعجبتهم المشاركة، وإجراء استطلاعات الرأي العام، ونشر الرسوم وزر التحرير لتعديل المشاركة بعد بثها، وغير ذلك بعد شهور قليلة من إطلاق الخدمة.
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