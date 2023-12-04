حتى "ستارلينك" لم تسلم.. كييف تفلت قططا على جبهات غزتها الفئران

مع اقتراب العملية العسكرية الروسية من دخول عامها الثاني، تستمر الاشتباكات على مختلف الجبهات. ووسط كيل الاتهامات من الطرفين، بدأت حرب من نوع جديد تطفو إلى السطح.



تتلف كل ما أمامها

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فقد بدأت كييف بإرسال قطط إلى جبهات القتال لمكافحة الجرذان التي تغزو الخنادق الأوكرانية، وذلك بعدما غزت الفئران المكان وباتت تزعج الجنود ليلا، وتتسلل إلى أكياس النوم وتقضم ما تحصل عليه، بما في ذلك الزي الرسمي، وتتلف الخوذات وكابلات الاتصالات، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

ولحل هذه المشكلة، بدأت أوكرانيا بإرسال القطط إلى الخطوط الأمامية، كما عمد الجنود إلى إدخال الحيوانات إلى الخنادق.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الفئران في خنادق الجيش الأوكراني، ازداد كثيرا مقارنة بما كان عليه العام الماضي، حيث كشف جندي أوكراني يدعى ديمتري، أنه لم ير فأرا واحدا في الشتاء الماضي، في حين اشتكى المقاتل مؤكدا أن هذه الفئران قد أحدثت ثقوبا في سترته الجديدة هذا الشتاء.

بدوره، أفاد قائد الوحدة العسكرية فلاديمير بأن الفئران لا تفسد ممتلكات الجنود فحسب، بل والأسلاك الموجودة في الخنادق، حتى أن القوارض باتت تهاجم أيضا محطات الإنترنت الفضائية الخاصة بشركة "ستارلينك".

وأضاف الصحافي إيمانويل بيشو أن الفئران تغزو الخنادق الأوكرانية بحثا عن الدفء والغذاء، لافتاً الانتباه أيضا إلى أفخاخ لزجة يحاول بها جنود القوات المسلحة الأوكرانية محاربة القوارض.

250 ألف مقاتل

يشار إلى أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ما زالت مستمرة دون أي بوادر لحل قريب.

وفي خضم المواجهات، استخدم الطرفان أساليب كثيرة لقيادة العمليات، خصوص موسكو التي تعلّمت كثيراً بعد أكثر من سنة ونصف على الحرب التي خسرت فيها ما يفوق 250 ألف مقاتل بحسب بعض التقارير الغربية.

أما الفئران، فلم تقف هجماتها على القوات الأوكرانية فقط بل الروسية أيضاً، حيث دخل مئات منها دبابة روسية لتدفئة نفسها من البرد ولحظة تشغيلها من الجنود تراكضوا للهرب والنجاة بحياتهم. (العربية)