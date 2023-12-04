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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تؤجل إطلاق Gemini إلى بداية العام 2024
Lebanon 24
04-12-2023
|
09:02
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كشف تقرير جديد عن تأجيل شركة غوغل إطلاق نموذجها القوي للذكاء الاصطناعي Gemini AI، إلى كانون الأول المقبل، بعد أن كان مقرراً إطلاقه هذا الأسبوع.
وبحسب ما نشره موقع "ذي إنفورميشن"، فإن السبب الرئيسي لتأجيل الإطلاق هو عدم وصول نموذج "جيميني" إلى المستوى الذي تنشده جوجل في التعامل مع الأوامر النصية بلغات غير الإنكليزية.
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أشار التقرير إلى أن اللغات الأجنبية، غير الإنكليزية، أحد أهم المعايير التي تقيس من خلالها جوجل حالياً نجاح نموذجها الأقوى، موضحاً أن الشركة تسعى نحو الوصول لنفس مستوى قدرات نموذج GPT-4 من شركة OpenAI أو تخطيه.
مصادر "ذي إنفورميشن" أوضحت أن جوجل قطعت شوطاً معقولاً في هذا المجال، مشيرين إلى قدرتها على الوصول إلى "المعايير المطلوبة بشكل ما".
وكان سوندار بيتشاي، مدير غوغل التنفيذي، قد أكد، خلال كلمته في مؤتمر "أبيك" الاقتصادي، على أن الشركة تستهدف تقديم "جيميني" بإمكانيات فائقة، مثل الذاكرة والتخطيط، إلى جانب القدرة على التعامل مع المدخلات المتنوعة من نصوص وفيديوهات وصور وصوت، أي أن يكون نموذجاً متعدد القدرات Multi-Modal. (الشرق)
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