"رعد 200" حاملة صواريخ مصرية بتطور جديد

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كشفت وزارة الإنتاج المصري عن صواريخ جديدة، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، والذي تستضيفه القاهرة.وخلال افتتاحه المعرض، تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، راجمة الصواريخ "رعد 200"، والتي تم تصميمها وتصنيعها بأيادٍ مصرية داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي.ويعتبر خبراء عسكريون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن راجمة الصواريخ تعد شهادة على التقدم الذي تحرزه مصر في مجال التصنيع العسكري خلال السنوات الأخيرة، خاصة بالنظر للقدرات التي تتمتع بها، وكذلك تصنيعها داخل البلاد، مما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير المزيد من الصناعات الحربية.كما أشاروا إلى أهمية إضافتها لترسانة الأسلحة المصرية، حيث تتيح للقوات المصرية، تنفيذ العديد من الهجمات الصاروخية على أهداف بعيدة المدى، بدقة عالية.مواصفات "رعد 200"؟كشفت وزارة الإنتاج الحربي المصرية، عن تمتّع راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد 200" بالعديد من المواصفات المميزة، خاصة بالنظر لكونها صناعة مصرية خالصة بنسبة 100 بالمئة.يبلغ طول الراجمة 6.3 متر، وعرضها 2.8 متر، وارتفاعها 2.8 متر، ووزنها بدون حمولة يصل إلى 12207 كيلوجرامات، في حين تصل حمولتها إلى 4700 كيلوجرام.كما تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومترا في الساعة على الطرق، و27 كيلومترا في الساعة بالمدقات، ويبلغ مدى عملها 400 كيلو متر، وتتميز بقدرة نوعية تبلغ 26.3 حصان/ طن بدون حمولة.