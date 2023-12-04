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سبوتيفاي تستغني عن 1500 موظف.. لهذا السبب

Lebanon 24
04-12-2023 | 23:00
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أعلنت منصّة "سبوتيفاي" للخدمات الصوتيّة، اليوم الإثنين، عن الاستغناء عن نحو 1500 من موظّفيها، والذي يعادل نحو 17٪، وذلك بهدف الحدّ من الإنفاق.
وتعد هذه الخطوة الثالثة التي تلجأ إليها "سبوتيفاي" هذه السنة، حيال الاستغناء عن الموظفين، إذ سبق للمجموعة السويديّة أن أعلنت في كانون الثاني، الاستغناء عن 600 موظّف، أتبعتهم بمئتين في حزيران، الفائت من قسمها المختصّ بالمدوّنات الصوتيّة.
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وتندرج هذه التخفيضات في عدد الموظّفين في إطار موجة صرف شهدتها شركات التكنولوجيا العالميّة منذ بداية عام 2023، وخصوصاً تلك الأميركيّة العملاقة على غرار "ميتا" و"ألفابت" و"أمازون".




المصدر: عربي 21

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