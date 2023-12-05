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تكنولوجيا وعلوم

إليكم أبرز مواصفات هاتف Galaxy A54 من سامسونغ

Lebanon 24
05-12-2023 | 01:25
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من بين أشهر هواتف سامسونغ التي ظهرت هذا العام يأتي Galaxy A54، الذي حصل على مواصفات ممتازة وسعر منافس.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (158.2/76.7/8.2) ملم، وزنه 202 غ.
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وحصل الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 قابل للتحديث، ومعالج Exynos 1380 المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 4/6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابيات قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة macro، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا. (روسيا اليوم) 
 
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