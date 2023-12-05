Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل تريد إخفاء دردشة "واتساب" المحمية؟ إليك الطريقة

Lebanon 24
05-12-2023 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1137785-638373854073663031.jpg
Doc-P-1137785-638373854073663031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أتاحت شركة ميتا إمكانية حماية حوارات الدردشة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب" من أعين المتطفلين، أو إمكانية الوصول إليها منذ منتصف أيار الماضي.

ويمكن القيام بذلك من خلال حفظها في مجلد "الدردشات المحمية"، ولا يمكن فتح هذا المجلد إلا عن طريق بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو رقم التعريف الشخصي PIN أو النمط، وذلك اعتماداً على الطريقة المحددة لإلغاء قفل الهاتف الذكي.
Advertisement

وإذا احتاج المستخدم إلى المزيد من السرية والحماية أو رغب في منع الآخرين من معرفة وجود مجلد "الدردشات المحمية" أصلاً، فيمكنه بكل بساطة إخفاء هذا المجلد، حيث يتعين عليه تحديد كلمة مرور مستقلة عن قفل الهاتف الذكي، وتعرف كلمة المرور هذه باسم "الكود السري"، وعندما يتم إدخال الكود السري في شريط البحث بتطبيق "واتساب" عندئذ يظهر مجلد "الدردشات المحمية".

ويهدف الكود السري إلى توفير حماية للأشخاص، الذين يحتاجون إلى حماية أكبر، مثل المجموعات المهددة أو الأشخاص، الذين يتعرضون لمواقف خطرة ويحتاجون إلى حماية إضافية، وقد بدأ بالفعل إطلاق وظيفة الكود السري، إلا أنها ستتوافر في جميع أنحاء العالم خلال الشهور المقبلة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:00 | 2023-12-05
04:33 | 2023-12-05
02:47 | 2023-12-05
01:25 | 2023-12-05
23:00 | 2023-12-04
16:00 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24