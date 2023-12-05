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تكنولوجيا وعلوم
"سوني" تعلق حسابات "بلاي ستيشن" من دون سبب واضح
Lebanon 24
05-12-2023
|
10:35
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يتلقى مستخدمو شبكة "سوني بلاي ستيشن نت وورك" بشكل متزايد تقارير عن فرض حظر دائم غير متوقع دون تفسير واضح. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من سوني حتى الآن، كما أن حسابات الدعم على شبكات التواصل الاجتماعي صامتة عن هذه المشكلة.
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وجاء في رسالة أرسلتها شركة سوني إلى أحد المستخدمين المحظورين "تم تعليق هذا الحساب نهائياً من شبكة بلاي ستيشن نت وورك بسبب انتهاك شروط الخدمة واتفاقية المستخدم الخاصة بشبكة بلاي ستيشن نت وورك".
وبدأت الشكاوى حول حوادث مماثلة في الظهور على منتديات ريدت والشبكات الاجتماعية. وتظهر تقارير عن "الحظر الدائم" على المواقع الإلكترونية المتخصصة، ويتحدث عنها القراء على انفراد عبر بعض مصادر الأخبار.
ولم تتعرف سوني بعد بهذه المشكلة. وفي موقع "تعليمات هامة" لم تظهر حتى الآن أي منشورات جديدة في قسم الدعم الفني بالموقع الرسمي، ولم تنشر الشركة أي شيء في الحسابات الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، كما لم تكن هناك إجابات على أسئلة الصحفيين.
يذكر أن المشكلة أثرت على بعض الحسابات فقط، ويمكن للمستخدمين الآخرين تنزيل الألعاب على وحدات التحكم وتسجيل الدخول إلى تطبيقات بلاي ستيشن للهاتف المحمول دون أي مشاكل، بحسب موقع تيكنو سبيس.
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