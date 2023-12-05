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"المادة المعجزة" تطور جديد في الإمارات لتنقية المياه

Lebanon 24
05-12-2023 | 16:00
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يستكشف الباحثون في جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، استخداماً آخراً للغرافين، لإنتاج مياه الشرب.
ويُشار إلى الغرافين بـ"المادة المعجزة"، لأنّه أرق من شعرة الإنسان الواحدة بمليون مرة، وأقوى من الفولاذ.
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وتُعتبر مادة الكربون ثنائية البعد، المصنوعة من طبقات مفردة من الغرافيت، المادة المستخرجة من الأرض، خفيفة الوزن للغاية، وموصلة للحرارة، ومرنة.
كما تتمتّع بالقدرة على تقديم تقنيات تحويلية عبر الصناعات، من الإلكترونيات إلى النقل.
وقال حسن عرفات، المدير المسؤول عن مركز أبحاث وابتكار الغرافين والمواد ثنائية البعد "RIC2D" في الجامعة: "هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، المياه الصالحة للشرب لدينا هي في الواقع مياه محلاة، لذا فهذا قطاع بالغ الأهمية للاقتصاد والمجتمع على حد سواء".  
ويعمل عرفات على غشاء معزّز بالغرافين قد يجعل العملية أكثر كفاءة وأقل تكلفة، لتنقية المياه المالحة.
وأوضح عرفات: "شهدنا هذا العام عدداً هائلاً من الكوارث بسبب تغير المناخ"، مضيفًا أنّ "نقص المياه يُعتبر مشكلة عالمية، ويزداد سوءًا يومًا بعد


المصدر: سكاس نيوز

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