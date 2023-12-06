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تكنولوجيا وعلوم
إعلان عاجل من ناسا.. كويكب كبير يقترب اليوم من الأرض ماذا كشفت عن خطورته؟
Lebanon 24
06-12-2023
|
00:44
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أعلنت ناسا أن الكويكب 139622 (2001 QQ142) الذي قطره 1.2 كلم سيحلق يوم 6 كانون الأول على مسافة 5.5 مليون كيلومتر يمكن ان يشكل خطورة على الأرض.
ووفقا لموقع ناسا، سيقترب الكويكب من الأرض يوم 6 كانون الأول الجاري في الساعة 21 بالتوقيت العالمي، حيث ستفصله عن الأرض مسافة 0.036 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية هي وحدة قياس المسافات في الفضاء، وتساوي متوسط المسافة بين الأرض والشمس) أي ما يزيد قليلا عن 5.5 مليون كيلومتر. وللعلم تعتبر الأجسام الفلكية التي تعبر مدار الأرض على مسافة تصل إلى 0.05 وحدة فلكية أو أقل من 7.5 مليون كيلومتر خطرة.
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ووفقا لتقديرات العلماء يتراوح قطر الكويكب 139622 (2001 QQ142) بين 540 و1200 متر وتبلغ سرعته 6.66 كيلومترا في الثانية.
ويذكر أن علماء الفلك اكتشفوا هذا الكويكب في 22 آب عام 2001 ، وبعد أن أكمل دورة في مداره، عاد بعد 22 عاما إلى "مجال رؤية" العلماء. (روسيا اليوم)
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