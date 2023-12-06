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تكنولوجيا وعلوم

ميزة انتظرها الكثيرون.. تحديث جديد من "واتس آب" مخصص لأنظمة iOS

Lebanon 24
06-12-2023 | 02:09
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أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق المخصص لأنظمة iOS، حمل معه ميزة انتظرها الكثيرون من المستخدمين.

ومع التحديث الجديد بات بإمكان المستخدمين إرسال الصور والفيديوهات بجودتها الأصلية، أي دون أن تتعرض هذه البيانات للضغط كما كان يحدث سابقا عند إرسالها عبر التطبيق.
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ويأتي هذا الخيار كميزة منفصلة عن الميزة التي وفرها "واتس آب" سابقا، وهي ميزة إرسال الفيديوهات والصور بدقة HD، والتي صممت للحفاظ على بعض دقة الملفات أثناء الإرسال. (روسيا اليوم) 
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