قريباً.. سامسونغ تعلن عن حواسب Galaxy Book بجيلها الجديد





وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ ستعلن عن جيلها الأحدث من الحواسب المحمولة في 15 كانون الأول الجاري، وستكشف عن عدة نماذج من أجهزة Galaxy Book 4.

Advertisement

وتتميز الأجهزة الجديدة بحصولها على معالجات Meteor Lake الأحدث من Intel، والتي يتوقع أن يعلن عنها رسميا في 14 الشهر الجاري، كما ستحصل هذه الحواسب على ميزات الذكاء الاصطناعي التي طورتها سامسونغ، والمتوقع أن تظهر في هواتف Galaxy S24 القادمة أيضا. ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن سامسونغ تستعد للكشف عن حواسب Galaxy Book 4 الجديدة قريبا.وتبعا لأحدث التسريبات فإن سامسونغ ستعلن عن جيلها الأحدث من الحواسب المحمولة في 15 كانون الأول الجاري، وستكشف عن عدة نماذج من أجهزة Galaxy Book 4.وتتميز الأجهزة الجديدة بحصولها على معالجات Meteor Lake الأحدث من Intel، والتي يتوقع أن يعلن عنها رسميا في 14 الشهر الجاري، كما ستحصل هذه الحواسب على ميزات الذكاء الاصطناعي التي طورتها سامسونغ، والمتوقع أن تظهر في هواتف Galaxy S24 القادمة أيضا.

وأشارت بعض التسريبات إلى أن أحد أبرز الحواسب التي سيكشف عنها سيكون حاسب Galaxy Book 4 Ultra، إذ سيزود هذا الجهاز بمعالج Intel الجديد، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 4050، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 1 تيرابايت، كما سيجهز بشاشة OLED بمقاس 16 بوصة، دقة عرضها (2880/1660) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا. (روسيا اليوم)