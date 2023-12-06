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تكنولوجيا وعلوم

بسبب بطء آيفون... آبل تتكبد تعويضات

Lebanon 24
06-12-2023 | 15:55
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أصدرت إحدى المحاكم الكورية الجنوبية حكما لصالح مستخدمي هواتف آيفون7 القديمة جزئياً، في الدعوى المقامة ضد شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل التي تنتج الهواتف، والمتهمة بتعمد إبطاء عمل الهواتف الأقدم.
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وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المحكمة ألزمت آبل بدفع تعويض قدره 70 ألف وون (53.31 دولار) لكل مستخدم من مستخدمي آيفون 7.

وقال القاضي إن آبل كانت ملزمة بإخطار أصحاب هذه الهواتف بوضوح بأن تحديث التطبيقات، سيؤدي إلى تراجع أداء الهاتف، وأنهم يستطيعون اختيار التحديث من عدمه.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن محكمة درجة أدنى أصدرت في شباط الماضي حكماً برفض دعوى مستخدمي آيفون، التي تتهم آبل بتعمد إبطاء عمل الهواتف.

وبعد الحكم انخفض عدد المدعين أمام محكمة الاستئناف من 62 ألف مدع إلى 7 مدعين فقط.

وأصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها لصالح المدعين.
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