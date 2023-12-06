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تكنولوجيا وعلوم
إنستغرام.. استياء مستخدمين بسبب اختفاء الصوت في مقاطع الفيديو القديمة
Lebanon 24
06-12-2023
|
23:00
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يواجه مستخدمو تطبيق إنستغرام خللاً غريباً يسبب إحباطاً واسع النطاق، خاصة بين المستخدمين منذ فترة طويلة. ووفقاً للتقارير، فإن الصوت الموجود في أقدم مقاطع الفيديو المنشورة على المنصة يختفي بشكل غامض، دون تقديم أي تفسير.
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ويبدو أن هذه المشكلة تؤثر بشكل خاص على مقاطع الفيديو المنشورة في عام 2014 تقريباً، ولا يبدو أن مقاطع الفيديو الأحدث تتأثر. والأهم من ذلك، أن هذه ليست حالة تتم فيها إزالة الصوت عمداً بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الطبع والنشر، حيث تقوم إنستغرام عادةً بإخطار المستخدمين بمثل هذه الإجراءات داخل التطبيق وعبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك، فإن المستخدمين الذين أبلغوا عن هذا الخلل بالتحديد لم يتلقوا أي اتصال من الشركة بخصوص هذه المشكلة.
وكما أبرز موقع ذا فيرج في تقريره، فقد واجهت مقاطع الفيديو لمدة عام تقريباً، الممتدة من حزيران 2013 إلى تشرين الأول 2014، فقداناً للصوت على إنستغرام. ويتم الآن تشغيل مقاطع الفيديو المتأثرة بصمت، مصحوبة برسالة تفيد بأن "هذا الفيديو ليس له صوت". ومن المهم الإشارة إلى أن إنستغرام قدم ميزة الفيديو إلى النظام الأساسي في حزيران 2013.
وكشف التقرير أيضاً أن الصوت سليم في مقاطع الفيديو المتأثرة، ويتم تشغيله دون أي مشاكل عند تضمين المقاطع على منصة مختلفة. ومع ذلك، عند تشغيلها مباشرة على إنستغرام يتم كتم الصوت بشكل غامض.
ووفقاً لمتحدث باسم شركة ميتا المالكة للتطبيق، فإن الشركة على علم بالمشكلة، وقال المتحدث "نحن ندرك أن هناك خطأ تسبب في مواجهة بعض الأشخاص مشكلة في الوصول إلى الصوت في منشورات الموجز القديمة. ويتم حل المشكلة، ونحن نعتذر عن الإزعاج".
المصدر: 24 ae
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