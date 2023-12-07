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تكنولوجيا وعلوم
لمنافسة تشات جي بي تي.. غوغل تطلق برنامج "جيميناي"
Lebanon 24
07-12-2023
|
00:28
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أطلقت غوغل الأربعاء، من خلال شركة "ديب مايند" برنامج "جيميناي" للذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي تشر تقارير إلى أنه سيصبح منافسا بارزا لبرنامج "تشات جي بي تي"، الذي كشفته شركة "أوبن إيه آي" العام الماضي.
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و"جيميناي" بحسب "غوغل" يمثل نوعا جديدا من نماذج الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه العمل مع النصوص والصور والفيديو، وهو ما قد يمثل الخوارزمية الاكثر أهمية في تاريخ غوغل بحسب تقرير نشرته موقع "وايرد".
وسيكون الإصدار الأولي لجيميناي باللغة الإنكليزية، حيث سيتاح استخدامه في أكثر من 170 دولة، اعتبار من 13 كانون الاول، للمطورين عبر منصة للحوسبة السحابية "غوغل كلاود"، وسيتم إدماجه ضمن منتجات غوغل بما في ذلك في المحتوى التوليدي والإعلانات.
وقالت غوغل إن أقوى إصدار من جيميناي سيظهر، في عام 2024، بعد انتهاء عمليات التطوير واختبارات الأمان.
وسيكون جيميناي قادرا على العمل بنماذج أكثر مرونة بدءا من مراكز البيانات وحتى الأجهزة المحمولة، بحسب غوغل، إذ سيطرح ضمن ثلاثة نماذج:
جيميناي ألترا: مخصص لنماذج العمل الكبيرة والأكثر تعقيدا.
جيميناي برو: مخصص للعمل ضمن نماذج واسعة المهام.
جيميناي نانو: مخصص للعمل ضمن نطاق المهام على الأجهزة بحد ذاتها.
وحدّثت غوغل عمل محرك البحث المدعوم بربوت "بارد" المشابه لروبوت "تشات جي بي تي"، وهو ما سيجعل الشركة قادرة على التفكير والتخطيط بشكل أكثر تقدما، كما سيتم دمجه في نسخة جديدة من "ألفا كود" الذي يستخدم في البرمجة. (الحرة)
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