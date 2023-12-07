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تكنولوجيا وعلوم

للحماية من القرصنة والمجرمين.. هذا ما ستفعله "ميتا"

Lebanon 24
07-12-2023 | 03:43
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أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على "ماسنجر" و"فيسبوك".

وأوضحت الشركة أن "خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات "ماسنجر" بالتشفير التام ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.
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وذكرت ميتا أن برنامج "ماسنجر" كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، ولكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي، نقلاً عن وكالة "رويترز"، مشيرة إلى إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.

يشار إلى أنه في عام 2019، أرسل مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا رسالة إلى فيسبوك بعد أن أعلنت المنصة عن محور للرسائل المشفرة يطلبون منها وقف تنفيذها بسبب مخاوف تتعلق بإنفاذ القانون.

وعندما سُئل متحدث باسم ميتا عن كيفية معالجة الشركة لمثل هذه المخاوف، قال إن التشفير "يساعد في الحفاظ على أمان الأشخاص" من المتسللين والمحتالين والمجرمين.

وأضاف أن الشركة لا تعتقد أن الناس يريدونها أن تقرأ رسائلهم الخاصة، لذلك قامت بتطوير إجراءات أمان قوية لمنع إساءة الاستخدام وكشفها ومكافحتها مع الحفاظ على الأمن عبر الإنترنت. (العربية)
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