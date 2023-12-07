مميزات جديدة في هواتف "آيفون 16".. تعرف عليها!

في حين أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max لا يزال على بعد حوالي 10 أشهر من الإطلاق، إلا أن هناك بالفعل العديد من الشائعات حول الأجهزة، من خلال السطور القادمة.

أبرز التغييرات الرئيسية:

شاشات أكبر

سيتم تجهيز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بشاشات أكبر بحجم 6.3 بوصة و6.9 بوصة، على التوالي، وفقًا لروس يونج، الرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، ومن المتوقع أن تتمتع الأجهزة بنسب عرض إلى ارتفاع أطول كجزء من هذا التغيير، بالمقارنة، يتمتع كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشاشتين مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي.

شاشات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة

يمكن أن تحتوي طرازات iPhone 16 Pro على شاشات OLED أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة توفرها سامسونج.

زر التقاط

يشاع أن شركة Apple تخطط لزر "التقاط" جديد لجميع طرز iPhone 16، سيكون الزر موجودًا أسفل زر "الطاقة" التشغيل، الغرض من الزر غير معروف، ولكن تم التكهن بأنه يمكن أن يكون زرًا مخصصًا للغالق أو زر تسجيل الفيديو المكاني للكاميرا، وقد يكون للزر تصميم الحالة الصلبة، لكن الشائعات متضاربة.

عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل

سيحتوي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على عدسة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل للحصول على صور عالية الدقة.

تصميم حراري محسّن

يُشاع أن طرازات iPhone 16 Pro تتميز بتصميم حراري جديد لتحسين تبديد الحرارة، كما هو الحال مع موديلات Apple Watch الحديثة، قد تحتوي البطارية على غلاف معدني.

(وكالات)