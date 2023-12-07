تطبيق جديد يربط بين أندرويد وآيفون.. ما هو؟

برز تطبيق Beeper Mini في عالم التكنولوجيا كحل مبتكر يربط بين أجهزة أندرويد وآيفون.

ويتيح هذا التطبيق المستقل لمستخدمي أندرويد إرسال واستقبال رسائل iMessage، متصلاً مباشرة بخوادم أبل دون استخدام خوادم وسيطة؛ مما يضمن الخصوصية وأمان البيانات. مع فترة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام واشتراك شهري بقيمة 1.99 دولار، يقدم Beeper Mini تجربة مستخدم ممتازة دون إعلانات.

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من المخطط أن يضيف التطبيق دعماً لشبكات مراسلة أخرى ويتوفر على أجهزة الكمبيوتر ونظام iOS. ومع ذلك، يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي تغييرات جوهرية في قانون الأسواق الرقمية DMA؛ ما يؤثر على التطبيقات الأخرى، ويتضمن القانون تغييرات تركز على التشغيل التفاعلي بين خدمات المراسلة؛ مما يتيح للخدمات الجديدة المطالبة بالتوافق مع خدمات كبرى مثل WhatsApp وFacebook Messenger وiMessage.









