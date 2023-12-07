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متفرقات

دعوى قضائية ضد "إكس".. لهذا السبب

Lebanon 24
07-12-2023 | 16:00
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أعلنت شركة أوروبية للتراخيص الموسيقية، الأربعاء أنها أقامت دعوى قضائية على شركة "إكس" بسبب انتهاك حقوق النشر قائلة إنها لا تدفع مقابل الموسيقى المستخدمة.

وقالت مجموعة Suisa Digital Licensing في بيان إنها "قدمت شكوى بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر" إلى محكمة إقليمية في ميونيخ ضد شركة تويتر إنترناشونال، مالكة "إكس".
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وقال مدير الشركة فابيان نيغيماير في بيان "تستخدم Suisa Digital كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن مصالح المؤلفين والناشرين الذين تمثلهم وتتخذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير القانوني للموسيقى".

ويمكن أن تحوي المنشورات على منصة "إكس" التي استحوذ إيلون ماسك عليها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، مقاطع فيديو مصحوبة بموسيقى، بما فيها "عدد كبير" من الأعمال المرخصة من مجموعة Suisa Digital.


وطالبت شكوى مماثلة قدّمتها شركات مماثلة في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، بأن تدفع تويتر ما يصل إلى 150 ألف دولار عن كل عمل ينشر بصورة احتيالية، مع وصول المبلغ المحتملة إلى مئات ملايين الدولارات.



المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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