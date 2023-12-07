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محرك بحث جديد بالذكاء الاصطناعي من غوغل.. ما هو؟

Lebanon 24
07-12-2023 | 23:00
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مع نهاية العام 2023 نشهد ولادة محرِّك ذكاء اصطناعي جديد، وهذه المرة على يد غوغل.
المحرك جيميني، الطراز الأحدث الذي تهدف الشركة العملاقة من خلاله إلى منافسة تشات جي بي تي من أوبن إيه آي.
ويمكن الآن الوصول إلى نسخة من النموذج تسمى Gemini Proمن خلال برنامج  Bard chatbotكما يمكن لمستخدمي «Pixel 8 Pro تجربة إصدار Gemini في ردودهم النصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على واتساب مع التكامل المستقبلي مع Gboard.
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وللاستفادة من "Gemini" داخل بارد، ستحتاج إلى حساب «غوغل». ويُعدّ الوصول إلى "بارد" أمراً بسيطاً؛ ما عليك سوى زيارة موقع الويب في متصفحك وتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد «غوغل» الخاصة بك. تقيّد "غوغل" وصول "بارد" إلى أصحاب الحسابات، وقد يحتاج المستخدمون الذين لديهم حسابات Google Workspace إلى التبديل إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم لاستخدام Gemini.


المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

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