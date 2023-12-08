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تكنولوجيا وعلوم

بالملايين.. إليكم كم أصبح عدد المشتركين في منصة "إكس" هذا الشهر

Lebanon 24
08-12-2023 | 02:59
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بلغ عدد مشتركي منصة "إكس" أكثر من عشرة ملايين شخص هذا الشهر وفقاً لم ذكرته ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي.
تصريح الرئيسة التنفيذية للمنصة، جاء في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
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وفي تموز الماضي قال مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك إن الموقع يتمتع بنحو 540 مليون مستخدم شهرياً.
وسبق أن أعلنت عدة شركات مثل آبل "Apple" وديزني ووارنر براذرز دسكفري وباراماونت غلوبال الشهر الماضي أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتا على إكس.


المصدر: سكاي نيوز عربية
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