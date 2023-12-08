أداة جديدة من غوغل.. ميزة إضافية للكتابة

لا زالت غوغل تواكب التكنولوجيا وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، حيث أضافت ميزة جديدة وهي أداة "ساعدني في الكتابة "أو "Help me write"، وهي مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتهدف الأداة إلى جعل حياة المستخدمين أسهل من خلال مساعدتهم على الكتابة بشكل أفضل وأكثر فعالية.

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وأفاد موقع 9to5Google أن جوجل تضيف الآن أداة "ساعدني في الكتابة" إلى متصفح الويب Chrome، ووفقًا للتقرير، ستصبح الميزة متاحة على إصدار سطح المكتب لمتصفح الويب الذي يتضمن أنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

الأداة متاحة في Gmail، ومحرر مستندات Google، وKeep، ورسائل Google، وما إلى ذلك.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الكتابة بشكل أفضل وأسرع وأكثر كفاءة. يقوم بتكليف مسودة صغيرة لسؤال أو أمر من المستخدمين ويقوم بإنشاء محتوى بناءً على هذا الموجه.







