Advertisement

متفرقات

"كلاشينكوف" الروسية تُصنع جهازاً جديداً لقيادة الدورنات الانتحارية عن بُعد

Lebanon 24
08-12-2023 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1138886-638376299503050192.jpeg
Doc-P-1138886-638376299503050192.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن بدء تصنيعها للمراكز المتنقلة في قيادات المسيرات، حيث أعلن الجيش الروسي مؤخراً، تسليم دفعة أولى من المراكز الذاتية الخاصة بالتحكم في المسيرات.
الشركة الروسية الشهيرة سلمت أيضاً منتجها الجديد كدفعة أولى لشركة "إيجبفسك" للمنظومات المسيّرة التي تنتج العديد من الدرونات بمختلف أنواعها.
Advertisement
ويذكر أن مركز قيادة المسيّرات يوضع على منصة شاحنة "كاماز – 4350" التي تتميز بقدرة عالية على اجتياز الموانع والسير على الأراضي الوعرة. وتخصص الشاحنة لنقل مجمع المسيرات وتخزينه وصيانته. ويقوم المجمع بدوره بتعديل عملية الرماية باستخدام الذخائر الفائقة الدقة.
وكان مجلس إدارة شركة "كلاشينكوف" اتخذ قراراً بتشكيل كتيبة تكنولوجية تضم العربات الخاصة في مرفق "أيجيفس" الإنتاجي التابع له، لإنتاج مجمعات مزودة بدرونات انتحارية.
كما أنها تولت الرقابة على الإنتاج الصناعي والمرافقة الهندسية لتلك العملية وصيانة الدرونات والصواريخ الموجهة، فضلا عن تنظيم إنتاج نماذج جديدة من الدرونات والصواريخ.


المصدر: روسيا اليوم

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2023-12-08
03:30 | 2023-12-08
02:59 | 2023-12-08
23:00 | 2023-12-07
16:00 | 2023-12-07
14:00 | 2023-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24