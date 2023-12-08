"كلاشينكوف" الروسية تُصنع جهازاً جديداً لقيادة الدورنات الانتحارية عن بُعد

كشفت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن بدء تصنيعها للمراكز المتنقلة في قيادات المسيرات، حيث أعلن الجيش الروسي مؤخراً، تسليم دفعة أولى من المراكز الذاتية الخاصة بالتحكم في المسيرات.

الشركة الروسية الشهيرة سلمت أيضاً منتجها الجديد كدفعة أولى لشركة "إيجبفسك" للمنظومات المسيّرة التي تنتج العديد من الدرونات بمختلف أنواعها.

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ويذكر أن مركز قيادة المسيّرات يوضع على منصة شاحنة "كاماز – 4350" التي تتميز بقدرة عالية على اجتياز الموانع والسير على الأراضي الوعرة. وتخصص الشاحنة لنقل مجمع المسيرات وتخزينه وصيانته. ويقوم المجمع بدوره بتعديل عملية الرماية باستخدام الذخائر الفائقة الدقة.

وكان مجلس إدارة شركة "كلاشينكوف" اتخذ قراراً بتشكيل كتيبة تكنولوجية تضم العربات الخاصة في مرفق "أيجيفس" الإنتاجي التابع له، لإنتاج مجمعات مزودة بدرونات انتحارية.

كما أنها تولت الرقابة على الإنتاج الصناعي والمرافقة الهندسية لتلك العملية وصيانة الدرونات والصواريخ الموجهة، فضلا عن تنظيم إنتاج نماذج جديدة من الدرونات والصواريخ.





