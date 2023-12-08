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تكنولوجيا وعلوم

بأسعار ومواصفات منافسة.. Xiaomi تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G

Lebanon 24
08-12-2023 | 03:30
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كشفت Xiaomi عن هاتفها الجديد، الذي حصل على مواصفات جيدة، وجهّز بتقنيات للاتصال بشبكات 5G.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم أبعاده (168/78/8.1) ملم، وزنه 192غ، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش.
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يعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Mediatek +Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+0.08) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
 
ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا، أما أسعار نسخه فستبدأ من 120 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
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