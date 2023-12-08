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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" تطلق ميزة جديدة: رسائل صوتية تسمع ثم تختفي

Lebanon 24
08-12-2023 | 11:00
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أعلنت منصة المراسلة الفورية "واتساب" إطلاق ميزة جديدة تتيح إمكانية إرسال رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة، وتختفي بمجرد سماعها.

فقد أعلنت المنصة أنها طورت تلك الميزة من أجل إضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى الرسائل، حيث تسمح بمشاركة المعلومات الحساسة عبر الرسائل الصوتية بشكل آمن من دون الخوف من تسريبها.
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وأتاحت واتساب ميزة العرض لمرة واحدة View Once عام 2021 لتتيح للمستخدمين إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي تلقائيا بمجرد رؤيتها.

ثم سعت المنصة نطاقها لتشمل الرسائل الصوتية، وذلك لتحقيق اتساقٍ أكبر داخل التطبيق.

ولا تُحفظ الرسائل الصوتية المُرسلة في جهاز المستلم عند تفعيل ميزة "العرض لمرة واحدة"، كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو إعادة توجيهها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها بأي طريقة، وتنتهي صلاحيتها إن لم تُفتح خلال 14 يوما من إرسالها.
 
المصدر: العربية
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