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تكنولوجيا وعلوم

الولايات المتحدة تفقد تفوقها العلمي لصالح الصين

Lebanon 24
08-12-2023 | 14:00
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ربما تكون الولايات المتحدة معروفة بريادتها في العديد من العلوم والتقنيات، إلا أن تقريرا جديدا كشف أنها تخسر الآن هذا السباق لصالح دول أخرى، مثل الصين.

 

وتضمن التقرير دراسة استقصائية تشمل 2000 شخص يعملون في مجال متعلق بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 
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وأظهرت الدراسة أن 75% من المشاركين يعتقدون أن الولايات المتحدة متخلفة في هذه الصناعات أو حتى أنها خسرت أمام المنافسة العالمية.

 

واعتبر 60% من المشاركين أن الصين تتصدر المجموعة، حيث تظهر البيانات أنها تتفوق على الولايات المتحدة في 34 من أصل 44 مجالا، بما في ذلك البطاريات الكهربائية، والبطاريات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والترددات الراديوية المتقدمة.

 

ووجدت الدراسة أن ثمانية في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لتوسيع تقدمها، ولكن من بين الأغلبية التي قالت إن الولايات المتحدة متخلفة، ألقى 40% اللوم على الحكومة، قائلين إنها يجب أن تستثمر المزيد من الأموال في البحث والتطوير.

 

وعلى الرغم من أن العديد من العوامل تساهم في انخفاض التقدم العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتزايد عدم الثقة في العلوم، ونقص التمويل الحكومي، فإن التقرير يصف الافتقار إلى التعليم الكافي من الروضة إلى الصف الثاني عشر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات باعتباره العقبة الكبرى.

 

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، تأخرت الولايات المتحدة عن دول أوروبا وشرق آسيا، حيث احتلت المرتبة 28 من بين 37 دولة مشاركة في القراءة والعلوم والرياضيات. 

 

ويعتمد التقرير الجديد على الحجج السابقة، قائلا إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على الشعور بالرضا، ويجب أن تتخذ موقفا في البحث والتطوير، وإلا فإن الاستيلاء على قطاع التكنولوجيا والعلوم أصبح وشيكا. (روسيا اليوم)

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