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تكنولوجيا وعلوم

إنشاء أكبر مصنع لتجميع الآيفون بالهند

Lebanon 24
08-12-2023 | 16:00
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كشفت بعض التقارير عن استعداد مجموعة شركات تاتا (Tata) الهندية إلى إنشاء أكبر مصنع لتجميع الآيفون بالهند. يأتي ذلك ضمن استراتيجية آبل التي تسعى إلى توسيع رقعة الشركة الصناعية داخل الهند.

 
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شاركت مجموعة تاتا بالفعل في تجميع أجهزة الآيفون من قبل، إذ كانت مسؤولةً عن تصنيع الهيكل المعدني للهاتف. ولكن تسعى الشركة إلى التوسع وصولًا نحو التجنيع الكامل لهواتف الآيفون.

 

قررت تاتا إنشاء هذا المصنع الجديد بمدينة هوسور الصناعية الموجودة جنوب ولاية تاميل نادو الهندية. وطبقًا لتقرير بلوبمبرغ؛ فإنه من المتوقع أن يضم المصنع الجديد 20 خط تجميع تقريبًا، إذ تهدف مجموعة تاتا إلى خلق فرص عمل جديدة لتوظيف أكثر من 50 ألف عامل خلال العامين القادمين. وسيكون المصنع جاهزًا العمل في مدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا.

 

نجحت تاتا في تشرين الأول الماضي بالاستحواذ على وحدة تصنيع الآيفون التابعة لشركة ويسترون (Wistron)، والموجودة بولاية كارناتاكا الهندية، لتعلن بذلك دخولها عالم تجميع الآيفون بشكل كامل. ومع ذلك، فإن المصنع الجديد الذي تسعى تاتا إلى إنشائه سيكون أضخم من منشأة ويسترون التي تقوم على قوة عاملة عددها 10000 عامل فقط تقريبًَا.

(نبض)

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